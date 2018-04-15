В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе

15 апреля в России ежегодно отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Вооружённых Сил Российской Федерации.

В этот день 1904 года в ходе русско-японской войны были вскрыты и подавлены преднамеренными радиопомехами радиопередачи японских кораблей-корректировщиков огня. Этим историческим фактом положено начало становлению и развитию РЭБ в Вооруженных Силах России.

Стремительное увеличение возможностей ведущих зарубежных государств в области развития систем государственного и военного управления, создания вооружения и военной техники на основе новейших информационных и радиоэлектронных технологий определяет высокий потенциал РЭБ как одного из наиболее взвешенных, эффективных и экономически выгодных способов достижения превосходства в информационно-телекоммуникационном пространстве.

В настоящее время продолжается переоснащение войск РЭБ современной и перспективной техникой, которая по своим тактико-техническим характеристикам не уступает, а по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.

К 114-летию радиоэлектронной борьбы личный состав войск РЭБ подходит со значительным боевым и служебным опытом, позволяющим эффективно выполнять поставленные задачи по предназначению.