Во время обрушения шахты в Ростовской области погиб человек — СМИ

В Ростовской области на шахте «Дальняя» произошло обрушение, в котором погиб человек, передает Интефакс, ссылаясь на источник.

По данным агентства, во время обрушения из шахты смогли выбраться 86 человек, а один остался внутри и погиб. Позже специалисты спасательного отряда извлекли тело шахтера на поверхность. Обрушение на шахте началось на глубине 800 метров.

До этого информационное агентство Оренбургской области Ria56 сообщало, что СК РФ по Оренбургской области возбудил уголовное дело в связи с инцидентом на шахте Гайского горно-обогатительного комбината.