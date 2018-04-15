«За поддержку»: США готовят новые санкции против России

США предупредили Россию о подготовке новых санкций за поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

СМИ РФ добавили, что посол США в России Джон Хантсман направил соответствующее письмо в МИД России. В нем сказано, что власти США готовят новые санкции против России «на сей раз просто «за поддержку» сирийского президента Башара Асада.

Кроме того, посол США напомнил российской стороне, что сирийские власти виновны в применении химического оружия в отношении собственного населения, и международное сообщество обязано предпринять шаги, чтобы остановить Башара Асада.