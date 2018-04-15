Загадочная цепь самоубийств спецназовцев «АТО» и сотрудников СБУ потрясла Украину (ФОТО)

В эти выходные Украина была взбудоражена целым рядом очень странных смертей сотрудников силовых структур и правоохранительных органов.

Первый случай – сегодня в реке Ингул в украинском Кропивницком обнаружили тело 28-летнего участника “АТО”, которого искали более 10 дней.

Об этом сообщают “волонтеры”.

«С 4 апреля Дениса Кравченко, спецназовца с третьего полка спецназначения, искали. Собратья, полиция. Обследовали сотни подвалов, чердаков, теплосетей и лесополос. Надежды больше нет. Сегодня тело Дениса было найдено в Ингуле», — говорится в заметке в социальных сетях.

В спасательной службе подтвердили, что 15 апреля вытащили из реки Ингул в районе проспекта Винниченко тело погибшего мужчины, жителя Кропивницкого, 1990 года рождения.

Обстоятельства смерти мужчины выясняют криминалисты.

Кроме того, вчера практически одновременно в Киевской области застрелились два сотрудника СБУ. По сообщениям местных СМИ, в 22.46 от дежурного по ЧП Киево-Святошинского р-на Киевской области получено сообщение о самоубийстве г-на Олгеа Вовчка (полковник, последняя должность в СБУ — заместитель начальника киевского главка), путем выстрела из пистолета “Зауэр”.

Также вчера на дежурный телефон киевской полиции от жены сотрудника СБУ Ткаченко Сергея Николаевича (1985 г. р.) поступило сообщение о том, что ее муж выстрелил себе в голову из пистолета Макарова.



Предполагается, что все эти смерти связаны с профессиональной деятельностью погибших.