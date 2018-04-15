Зайцев: после 4 быстрых шайб "Бостона" матч фактически закончился

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российский защитник клуба НХЛ "Торонто Мейпл Лифс" Никита Зайцев заявил, что четыре быстрых гола "Бостон Брюинз" фактически предрешили исход второго матча серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Канадский клуб в субботу на чужом льду уступил "Брюинз" со счетом 3:7. Хозяева забросили четыре шайбы в первые 15 минут. Счет в серии стал 2-0 в пользу "Бостона".

"Они забили четыре быстрых гола, после чего игра была фактически окончена, - сказал Зайцев, которого цитирует официальный сайт НХЛ. - Это интересное противостояние, мы старались играть правильно. Мы пытались вернуться в игру, но они забили еще пару голов, после чего все стало окончательно ясно. В меньшинстве надо, конечно, работать лучше. И мне, и всем".

Третья игра состоится в Торонто в понедельник.