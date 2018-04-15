МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Зенит" установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон, сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".

"Зенит" в субботу обыграл "Анжи" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата России.

По итогам 12 домашних матчей санкт-петербургского клуба в премьер-лиге арену "сине-бело-голубых" посетили 528 099 зрителей, а средняя посещаемость составила 44 008 человек. Таким образом, "Зенит" стал недосягаем для ближайших преследователей. Он удержит лидерство в этом показателе до конца сезона даже при условии максимальной посещаемости конкурентов.

В следующем матче 18 апреля петербуржцы примут дома московское "Динамо". Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице (25 игр, 45 очков).