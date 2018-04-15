"Зенит" установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон

Показать меню
Актуально
Место работы Сергея Лаврова после отставки правительства назвал осведомленный - 04:49 Место работы Сергея Лаврова после отставки правительства назвал осведомленный источник Российское посольство напомнило о 80 вмешательствах США в дела других стран - 05:03 Российское посольство напомнило о 80 вмешательствах США в дела других стран В России начался бум прокси-сервисов из-за угрозы блокировки Telegram - 05:14 В России начался бум прокси-сервисов из-за угрозы блокировки Telegram Лена Хромина надеется, что на Сейшелах сможет окончательно прийти в себя от - 05:15 Лена Хромина надеется, что на Сейшелах сможет окончательно прийти в себя от стресса Как закончится сирийский поход Трампа - 05:21 Как закончится сирийский поход Трампа В России заявили, что Украина "никогда не была полноправным членом СНГ" - 05:49 В России заявили, что Украина Бомбить не будем: очередной союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по - 06:49 Бомбить не будем: очередной союзник отказал Вашингтону в совместном ударе по Сирии Украинский «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 15 миллиардов долларов - 06:59 Украинский «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 15 миллиардов долларов Гордость автопрома: в Великобритании создали самый дорогой кроссовер в мире - 07:38 Гордость автопрома: в Великобритании создали самый дорогой кроссовер в мире (ФОТО) "Коламбус" победил "Вашингтон" в плей-офф НХЛ благодаря шайбе Панарина - 07:46 «Зарабатывает на войне», — немецкие СМИ разнесли Порошенко - 07:52 «Зарабатывает на войне», — немецкие СМИ разнесли Порошенко В Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» - 08:07 В Военной академии Генерального штаба в рамках курса «Армия и общество» выступил заместитель министра образования и науки Григорий Трубников Война откладывается: Белый дом сделал новое заявление по Сирии - 08:14 Война откладывается: Белый дом сделал новое заявление по Сирии РФ и КНР обсудили контакты двух стран на высоком уровне - 08:21 РФ и КНР обсудили контакты двух стран на высоком уровне Директор ЦРУ заявил о «паре сотен» убитых в Сирии россиян - 08:23 Директор ЦРУ заявил о «паре сотен» убитых в Сирии россиян Трамп примет решение по Сирии с помощью разведки и союзников - 08:23 Трамп примет решение по Сирии с помощью разведки и союзников Мемория. Александр Александров - 08:24 Мемория. Александр Александров
» » "Зенит" установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон

"Зенит" установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон


Добавлено: 15 апр 2018 в 03:18, Категория: Спорт
"Зенит" установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Футбольный клуб "Зенит" установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон, сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".

"Зенит" в субботу обыграл "Анжи" со счетом 1:0 в матче 26-го тура чемпионата России.

По итогам 12 домашних матчей санкт-петербургского клуба в премьер-лиге арену "сине-бело-голубых" посетили 528 099 зрителей, а средняя посещаемость составила 44 008 человек. Таким образом, "Зенит" стал недосягаем для ближайших преследователей. Он удержит лидерство в этом показателе до конца сезона даже при условии максимальной посещаемости конкурентов.

В следующем матче 18 апреля петербуржцы примут дома московское "Динамо". Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице (25 игр, 45 очков).


Материалы по теме:

Стадион "Зенита" стал четвертым по посещаемости в Лиге Европы
До 48 тысяч зрителей ожидается на матче лидеров ЧР по футболу "Зенит" - "Локомотив"
"Зенит" обязан был побеждать "Анжи", но сказалась эмоциональная усталость - Фурсенко
«Зенит» обыграл «Спартак» в РФПЛ
Добавлено: 15 апр 2018 в 03:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Трамп желает во что бы то ни стало «покарать» Россию

Трамп желает во что бы то ни стало «покарать» Россию

Первые кадры: ПВО отражает удары Коалиции США по Сирии (ВИДЕО)

Первые кадры: ПВО отражает удары Коалиции США по Сирии (ВИДЕО)

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

США прекратили наносить авиаудары по Сирии — Пентагон

США прекратили наносить авиаудары по Сирии — Пентагон

Новости России
еще новости
«Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина 

«Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина 

Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР

Небензя: США усугубляют гуманитарную катастрофу в САР

Частный спортивный самолет упал в Липецке

Частный спортивный самолет упал в Липецке

Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право

Путин: Удар США по Сирии нарушает международное право

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни

Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни

Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца

Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца

Карл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в женский монастырь!»

Карл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в женский монастырь!»

11 друзей герцогини: кто входит в круг доверия Кейт Миддлтон

11 друзей герцогини: кто входит в круг доверия Кейт Миддлтон

Новости политики
еще новости
«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?

«Химические» и ракетные атаки в Сирии: кто за ними стоит?

Россия созывает экстренное совещание Совбеза ООН в связи с действиями США и коалиции в Сирии

Россия созывает экстренное совещание Совбеза ООН в связи с действиями США и коалиции в Сирии

Ракеты США ударили, но получили мощный отпор

Ракеты США ударили, но получили мощный отпор

Путин после атаки на Сирию:

Путин после атаки на Сирию: "История расставит все по своим местам"

Новости экономики
еще новости
Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

Россия захватит рынок продовольствия Европы, используя новые правила ЕС – СМИ

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

В системе ProZorro появился первый тендер за средства Всемирного банка

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Белый дом испугался вводить санкции против российского госдолга

Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Курс рубля пошёл вверх после заявления Пентагона

Новости общества
еще новости
В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе

В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко

Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора Мирошниченко

Лавров обнародовал доказательства, что Скрипаля отравили веществом из Британии и США

Лавров обнародовал доказательства, что Скрипаля отравили веществом из Британии и США

Сотрудник НВВКУ стал победителем конкурса специалистов психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций СВ

Сотрудник НВВКУ стал победителем конкурса специалистов психологической службы воинских частей и военных образовательных организаций СВ

Происшествия
еще новости
В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Хабаровске на одну из улиц города рухнул вертолёт

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Крыму электропоезд столкнулся с микроавтобусом, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Ростове детский развлекательный центр закрыли из-за грубых нарушений пожарной безопасности

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

Новости Украины
еще новости
Появились первые фото и видео ударов по Сирии

Появились первые фото и видео ударов по Сирии

Эксперты назвали продукты, продлевающие молодость

Эксперты назвали продукты, продлевающие молодость

Медики рассказали, как алкоголь влияет на потенцию

Медики рассказали, как алкоголь влияет на потенцию

Медики назвали безопасную для организма дозу алкоголя

Медики назвали безопасную для организма дозу алкоголя

Мировые новости
еще новости
“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

“Реалистичная цель”: в НАТО прокомментировали желание Украины вступить в альянс

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Геологи объяснили мощнейшее подводное извержение

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Дональд Трамп оказался втянут в очередной скандал

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии

Цинизму нет предела: в Генштабе вооруженных сил России сделали заявление о химической атаке в Сирии




Лента новостей
Односельчане хотят вернуть домой «восставшего из мёртвых» украинца, забывшего родной язык - 00:28 Односельчане хотят вернуть домой «восставшего из мёртвых» украинца, забывшего родной язык и имя в горах Афганистана (ВИДЕО)В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе - 00:10 В Вооруженных Силах России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбеЛе Пен считает ошибкой ракетный удар по Сирии - 23:17 Ле Пен считает ошибкой ракетный удар по СирииО новинках музыки - 22:51 О новинках музыкиСША заявили, что их атакуют русские тролли - 22:31 США заявили, что их атакуют русские троллиБоевики возобновили минометные обстрелы Дамаска, есть жертвы - 22:28 Боевики возобновили минометные обстрелы Дамаска, есть жертвыЭксперты назвали продукты, продлевающие молодость - 22:17 Эксперты назвали продукты, продлевающие молодостьИнсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль Клуни - 22:14 Инсайдеры говорят: Брэд Питт нашел свою Амаль КлуниБритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танца - 22:14 Бритни Спирс и ее бойфренд Сэм Асгари опубликовали видео страстного танцаКарл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в - 22:14 Карл Лагерфельд о движении против херассмента: «Если не хотите, чтобы с вас стащили штаны, идите в женский монастырь!»Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза - 22:03 Военные железнодорожники ЦВО готовятся к всеармейским соревнованиям на приз Героя Советского Союза Виктора МирошниченкоВратарь сборной РФ по футболу получил серьезную травму - 22:02 Вратарь сборной РФ по футболу получил серьезную травму«Ак Барс» обыграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина - 22:01 «Ак Барс» обыграл ЦСКА в финале Кубка ГагаринаСовбез ООН отклонил осуждающую удар по Сирии резолюцию - 22:00 Совбез ООН отклонил осуждающую удар по Сирии резолюцию
Последние новости
Коминтерново под огнём ВСУ (ВИДЕО) - 04:10 Коминтерново под огнём ВСУ (ВИДЕО) Глава Мексики и вице-президент США обсудили состояние переговоров по НАФТА - 04:04 Глава Мексики и вице-президент США обсудили состояние переговоров по НАФТА Цивилизация антихриста атакует (ФОТО, ВИДЕО) - 03:42 Цивилизация антихриста атакует (ФОТО, ВИДЕО) По меньшей мере 20 человек погибли из-за взрыва в Алеппо — CNN Turk - 03:28 По меньшей мере 20 человек погибли из-за взрыва в Алеппо — CNN Turk Экономика – одна из самых интересных наук - 03:18 Экономика – одна из самых интересных наук "Зенит" установил рекорд чемпионатов России по средней посещаемости за сезон - 03:18 На Украине опасаются сирийского сценария (ВИДЕО) - 03:08 На Украине опасаются сирийского сценария (ВИДЕО) Skyway идет на Запад: информация о струнном транспорте Юницкого появилась на одном из порталов в США - 02:30 Skyway идет на Запад: информация о струнном транспорте Юницкого появилась на одном из порталов в США Обогрев дома водяным конвектором – плюс и минус - 02:28 Обогрев дома водяным конвектором – плюс и минус Клининговые услуги по уборке территории - 02:26 Клининговые услуги по уборке территории Появились первые фото и видео ударов по Сирии - 02:10 Появились первые фото и видео ударов по Сирии США будут добиваться «восстановления демократии» в Венесуэле - 01:42 США будут добиваться «восстановления демократии» в Венесуэле «Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина  - 01:38 «Мисс Россией-2018» стала студентка из Чувашии Юлия Полячихина 
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"