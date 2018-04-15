Журналист, писавший о «ЧВК Вагнера», покончил с собой

В Екатеринбурге умер журналист модного местного издания, освещавший злободневные околополитические темы страны и региона.

Он в том числе рассказывал подробности гибели в Сирии бойцов «ЧВК Вагнера» (сложно утверждать, насколько эта информация соответствует действительности). На днях он выпал с балкона пятого этажа. По утверждению коллег Максима Бородина, у журналиста не было причин сводить счеты с жизнью.

«Сегодня утром, в 09:30 часов, в реанимационном отделении больницы № 23 города Екатеринбурга скончался журналист РИА „Новый День”, наш коллега и друг Максим Бородин. Он так и не пришел в сознание», — говорится в сообщении издания. Отмечается, что врачи боролись за жизнь пациента несколько дней, однако полученные при падении с пятого этажа травмы оказались слишком серьезным.

Как отмечает «Медиазона», в марте Бородин писал о бойцах ЧВК Вагнера из Асбеста, которые погибли в Сирии. Также он был автором статьи о противниках фильма Алексея Учителя «Матильда», выход которого на экраны сопровождался всероссийским скандалом, по накалу страстей оставившим позади саму картину. Также ряд материалов были посвящены российским олигархам и их личной жизни.

В октябре 2017 года, отмечает «Медиазона», Бородин рассказывал, что неизвестные ударили его металлической трубой по голове после того, как он дал интервью телеканалу «Дождь». Обстоятельства трагедии, произошедшей 12 апреля, неизвестны.

В управлении МВД по Свердловской области заявили, что на место инцидента выезжала следственная группа, которая установила, что квартира Бородина была закрыта изнутри. Предсмертной записки полицейские также не нашли. Был сделан вывод о том, что смерть журналиста, скорее всего, носит некриминальный характер. При этом «E1» отмечает, что, по словам коллег Бородина, у него не было никаких причин сводить счеты с жизнью.