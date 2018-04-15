Звездный Instagram: весна в городе, цветение сакуры и селфи в бикини

Ирина Шейк

Как обычно, в воскресенье вечером подводим итоги недели — листая Instagram-ленту, чтобы узнать, чем же занимались звезды. Российские знаменитости дружно радуются весне, готовятся к летнему сезону и заряжают подписчиков своим хорошим настроением, а у западных звезд лето будто бы наступило: Ким Кардашьян, Алессандра Амбросио, Венсан Кассель с Тиной Кунаки и другие нежатся на пляжах в жарких странах.

Кендалл Дженнер прыгнула с парашютом, Ева Лонгория вот-вот родит, Ксения Собчак с подругами колесит по США... Жизнь кипит!

Наталья Водянова

Ксения Собчак

Оксана Лаврентьева

Ника Белоцерковская

Полина Киценко

Татьяна Навка

Тина Канделаки

Елена Летучая

Вера Брежнева

Анна Седокова

Альбина Джанабаева

Елена Темникова с дочерью

Кети Топурия

Дима Билан

Сергей Лазарев и Ани Лорак

Эмили Ратажковски

Эшли Грэм

Кендалл Дженнер и Скотт Дисик

Кендалл Дженнер

Ким Кардашьян

Кортни и Ким Кардашьян

Белла Хадид

Алессандра Амбросио

Даутцен Крез

Полина Гагарина

Елена Крыгина

Юлия Пересильд

Кристина Асмус

Светлана Ходченкова

Светлана Бондарчук

Яна Рудковская

Мария Кожевникова

Леся Кафельникова

Ева Лонгория

Дженнифер Лопес

Тина Кунаки

Рианна

Эмбер Херд

Кайя Гербер

Рози Хантингтон-Уайтли

Шэрон Стоун