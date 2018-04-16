Абрамович может попасть под санкции британских властей

Российский бизнесмен и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович может оказаться в санкционном списке британских властей. Об этом сообщает The Times со ссылкой на окружение премьер-министра Терезы Мэй.

Собеседник издания рассказал, что в разработке находятся запретительные меры в отношении Абрамовича, с 2009 года владеющего клубом «Челси», и других российских бизнесменов.

В январе 2018 года власти Великобритании получили доступ к информации о происхождении капиталов иностранных владельцев недвижимости и активов. Если российские предприниматели не захотят обнародовать происхождение их денег, на их имущество может быть наложен арест.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила СМИ, что раздумывает над жесткими мерами в отношении российских бизнесменов в Лондоне.