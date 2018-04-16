Акции «Русала» обвалились на биржах в Москве и Гонконге

Акции «Русал» на Гонконгской бирже снизилась почти на треть по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

К 10:30 мск стоимость акций Объединенной компании «Русал» (United Company Rusal Plc.) составляла 1,43 гонконгских доллара, снизившись на 29,9%.

Обвал акций компании произошел и на Московской бирже. В момент открытия биржи акции упали на 23% — до 16,11 рубля за ценную бумагу, затем падение сократилось, и к 10:10 мск акции торговались на отметке 20,39 рубля (падение около 3%).

6 апреля Минфин США внес Олега Дерипаску и его активы, в том числе «Русал», в расширенный санкционный список. Компании запрещено продавать алюминий в США и кредитоваться в Штатах, ее счета заморожены. В связи с этим «Русал» объявил о возможных технических дефолтах по обязательствам в США.