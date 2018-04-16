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Американцы кричат о тотальной победе


Добавлено: 16 апр 2018 в 05:28, Категория: Новости на сегодня
Американцы кричат о тотальной победе

Американцы настолько проиграли ракетное сражение в Сирии, что, осознав это, лгут напропалую. И даже самозабвенно.

Свидетельством тому может служить пресс-брифинг Пентагона, на котором представитель Комитета начальников штабов ВС США, генерал морской пехоты Кеннет Маккензи нёс настолько чудовищную пургу, что это уже само по себе обозначало военную катастрофу. Это примерно как Геббельс кричал о победе в Сталинграде накануне капитуляции 6-й армии.

Вообще, стоило бы попросить Российский фонд фундаментальных исследований объявить конкурс на грант для историков, чтобы те провели научное сравнение пропагандистского куража западных империй перед их падением. Много интересных параллелей выявилось бы, надо полагать, между нацистским рейхом после 1943 года и американцами — после 2015-го…

Они успешно поразили каждую цель

Да, «мы успешно поразили каждую цель! — заявил Маккензи. — Удары последней ночи были точнейшими, ошеломляющими и эффективными. Удары ошеломили сирийскую систему противовоздушной обороны».
«Я бы использовал три слова для описания этой операции: точно, ошеломляюще и эффективно», — так дословно сформулировал генерал.

Дальше он привёл детали: всего против трёх целей были использованы 105 ракет. Те разрушили три здания в Дамаске. Это были, по его словам, «исследовательские комплексы газов хлорина, зарина».

При этом генерал Маккензи не смог удержаться от поэтического порыва:

В мощном зрелище союзного единства мы использовали 105 боеприпасов против трёх целей».
Генерал, выражающийся поэтически, так же нелеп, как генерал бегущий. Последний, как известно, в дни мира вызывает смех, а в дни войны — панику. Первый же, как знают все служившие в армии, очевиднейшим образом прячет панику за выпячиванием восторга.

То есть что-то скрывает. Иначе говоря, врёт.

О чём врёт Маккензи? Да вот о чём: «Никакой координации, никакого соглашения с русскими перед ударом».

Уж ладно, мы не будем вспоминать, что буквально за день до удара официальный представитель американского центрального командования СЕНТКОМ Дэмиен Пикарт объявил: «Могу подтвердить, что линия деконфликтации в Объединённом центре воздушных операций по-прежнему используется и продолжает являться конструктивным механизмом нейтрализации рисков и просчётов».

Не будем приводить и его слова о том, что русские и американские военные на базах Хмеймим и Эль-Удейд контактируют друг с другом ежедневно, невзирая на все угрозы и обострение напряжённости между США и Россией. Просто спросим поэтического генерала Маккензи: а как же так получилось, что при таком массированном ударе ни один волос не слетел с головы ни одного русского? Сбежали они, что ли, из Дамаска? Так они не американцы…

Но дальше — ещё веселее:

Ни один из наших самолётов или ракет, вовлечённых в эту операцию, не был успешно поражен сирийской ПВО, и у нас нет данных, что была использована русская система ПВО».

Хорошо, предполагаем, что солгал русский генерал Рудской. Хотя опыт показывает, что слова русских генералов всегда подтверждаются, а слова американских — что генералов, что политиков — обычно густо замешаны на лжи, провокации и фейке. Но предположим… если бы драгоценный Маккензи не начал выдавать подробности.

Он же поэт! Он и сказал:

77 ракет разрушили исследовательский центр Барза. Он более не существует. Это остановит сирийскую программу химических вооружений на годы. 22 ракеты поразили Хим-шиншарский завод химических вооружений».

Генерал представляет себе, что могут наделать 77 ракет с боезарядом в 450 кило каждый с любым центром, зданием или фабрикой? Это же 35 тонн взрывчатки! Ну то есть центр чего бы то ни было существовать более не будет, это верно. Но на его месте должны быть разрушения, легко документирующиеся даже из космоса. Но пока что ничего подобного не представлено. В том числе и самими американцами.


Обстрел Дамаска. Фото предоставлено Warmedia Broadcast

Ну, а дальше Остапа понесло: «Сирия выпустила 40 ракет без всякого эффекта… Мы не видели какого бы то ни было военного ответа… мы разместили оборонительные противовоздушные объекты по всей Сирии, и они всё ещё активны…».

Ну и великолепное завершение:

Нам неизвестно ни об одной жертве среди гражданских в результате этих ударов».

Вопросы рождаются сами

И первый из них: как же так, родной? Вы разнесли Сирию 45 тоннами взрывчатки — и совсем без жертв? Вы палили по Дамаску — и не поразили там ни одного гражданского? Куда же они делись, если режим «животного» Асада днями и ночами варит жуткие отравляющие вещества на своих фабриках, которые вы так успешно разнесли на атомы?

Что, Асад успел оттуда убрать персонал? А откуда он узнал о том, что фабрику разбомбят? Вы же, американцы, никому про это не говорили, даже русским? «No coordination, no agreement with Russians before the strike», — это разве не ты только что говорил?

Дальше вопросы более существенные. Уже не только отлавливающие противоречия в собственных словах американского генерала-поэта, а исходящие из грубой, реальной действительности.

Вот обломки сбитых ракет, что приводятся в видеорепортажах, — они откуда взялись, если никто ничего не сбивал, и все ракеты поразили цели? Вот спокойные люди на улицах — это они так после 45 тонн тротила, обрушенных на их головы, непринужденно гуляют? Вот у нас аэродромы, которые подверглись атаке. Это гораздо больше трёх целей, не так ли?

И ещё одно очень любопытное обстоятельство. Ровно год назад американцы обстреляли авиабазу Шайрат. И тогда тоже мощно плясали джигу на её «обломках», уверяя, что все ракеты попали в цель.

А потом выяснилось, что уже на следующее утро сирийские самолёты спокойно с неё взлетали. И в нынешние дни, год спустя, американские генералы и даже сам президент заверили всех публично, что прошлогодние неудачи учтены, и ныне на Сирию — и русских, и русских! — полетят «новые» и «умные» ракеты.

Так не получится ли, дорогой ты наш поэтический генерал Маккензи, что через год не ты, а другой генерал скажет: «Мы учли прошлогоднюю неудачу»?

Неслучайно даже американские комментаторы зажигательной речи военного на канале FoxNews массово выражают недоверие его словам. Они говорят о «неудаче Пентагона», у которого сирийские ПВО советских времён сбили 71 ракету, и усмехаются иронически:

105 ракет, чтобы поразить три пустых здания. Очень успешная миссия».

И подводят итог: «Русские говорят, что Сирия сбила 71 ракету, США говорят, что 0… Да, я думаю, что больше доверю русской версии событий».

Покровский Александр

Царьград


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Добавлено: 16 апр 2018 в 05:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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