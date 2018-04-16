Медиаэксперт Анатолий Шарий на своем канале в YouTube объяснил, почему не считает целесообразной блокировку мессенджера Telegram.
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Анатолий Шарий. Почему я против блокировки Telegram
Добавлено: 16 апр 2018 в 18:42, Категория: Украина
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Автор: Алексей Вольцев
Добавлено: 16 апр 2018 в 18:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij
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