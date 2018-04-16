Армия Китая получила на вооружение новую баллистическую ракету

Новая баллистическая ракета средней дальности поступила на вооружение Народно-освободительной армии Китая, пишет Infox.ru.
Отмечается, что китайская ракета нового поколения способна нанести ядерный удар по США. Ракету класса «воздух-земля» испытывали с 2016 по 2018 года. Последние тесты прошли с бомбардировщика, который является копией советского Ту-16.
Церемония принятия на вооружение состоялась на днях в одной из частей ракетных войск. Ракета способна как дать ответный ядерный удар, так и нанести прицельный удар по целям на суше, а также по крупным и средним кораблям в море на средние и дальние расстояния.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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