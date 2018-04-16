Армия Китая получила на вооружение новую баллистическую ракету

Новая баллистическая ракета средней дальности поступила на вооружение Народно-освободительной армии Китая, пишет Infox.ru.

Отмечается, что китайская ракета нового поколения способна нанести ядерный удар по США. Ракету класса «воздух-земля» испытывали с 2016 по 2018 года. Последние тесты прошли с бомбардировщика, который является копией советского Ту-16.

Церемония принятия на вооружение состоялась на днях в одной из частей ракетных войск. Ракета способна как дать ответный ядерный удар, так и нанести прицельный удар по целям на суше, а также по крупным и средним кораблям в море на средние и дальние расстояния.

Яндекс.Дзен

Минсельхоз предложил запретить сыроподобные продукты

День 16 апреля в истории

Угон автомобиля приравняют к краже