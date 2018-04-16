Атака США в Сирии – что это было на самом деле, во Франции вынесли внезапный вердикт

Французские парламентарии в ходе внеочередных парламентских дебатов в Национальном собрании вынесли вердикт относительно законности нанесения Соединенными Штатами, Францией, Великобританией ракетного удара по Сирии.

Представитель независимой левой и республиканской группы Жан-Поль Лекок заявил, что Франция включилась в операцию на незаконных основаниях.

Бывший кандидат в президенты и лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон выразил мнение о том, что военные действия были предприняты коалицией в Сирии в отсутствие доказательств совершения САР химатаки в городе Дума.

Напомним, вооруженные силы США и их союзников 14 апреля совершили ракетную атаку на Сирию, было выпущено более ста ракет по объектам страны.