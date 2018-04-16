Австрия выступает за возобновление мирных переговоров по Сирии

Канцлер Австрии Себастьян Курц высказался за скорейшее возобновление переговоров по мирному урегулированию в Сирии, которые были начаты еще в 2015 году и предложил для этого вновь использовать Вену в качестве площадки для них.

«После шокирующего использования химического оружия 7 апреля и недавних военных действий в Сирии, сейчас настало время вспомнить о разуме и продвигать вперед дипломатический мирный процесс со всей необходимой силой», — сказано в заявлении главы австрийского правительства.

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Политик убежден, что сирийский конфликт не может быть урегулирован военным путем. В этой связи он настойчиво призывает «всех ответственных за разрешение конфликта продолжить мирные переговоры в «Сирийской группе». В них, по мнению австрийца, должны принять участие как супердержавы, так и страны ближневосточного региона, а также международные организации. При этом «продолжение войны в Сирии, а также возникновение прямого военного конфликта между США и Россией, должны быть предотвращены любыми путями», — считает Курц.

Глава внешнеполитического ведомства Австрии Карин Кнайсль считает, что достичь прогресса в урегулировании сирийского конфликта можно только при участии всех вовлеченных в него сторон. Об этом она заявила в Люксембурге перед заседанием глав МИД стран ЕС, отвечая на вопросы СМИ о возможности дальнейших переговоров по Сирии без участия России. «Нужно разговаривать со всеми. Нельзя изначально заявлять, что конкретные стороны конфликта или определенные персоны не будут допущены за стол переговоров», — сказала Кнайсль.

Глава австрийской дипломатии отметила, что ее страна всегда выступала за сохранение основ для обсуждения различных вопросов как в ЕС, так и за его пределами. Анонсируя свой скорый визит в Москву, Кнайсль отметила, что ближневосточные темы, среди которых сирийский конфликт и Иранское ядерное соглашение, обязательно будут обсуждаться в ходе данной поездки.

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