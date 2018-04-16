Банк однокурсника Путина лишился лицензии

Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк), сообщает пресс-служба регулятора.

На 1 апреля кредитная организация занимала 127 место в банковской системе страны.

Проблемы у банка, как сообщает ЦБ, возникли в связи с использованием «рискованной бизнес-модели» — банк кредитовал компании, занимающиеся производством и дистрибуцией алкогольной продукции. При этом «осуществлял финансирование экономически взаимосвязанных предприятий», применяя различные схемы для формального соблюдения норм ЦБ.

Агентство по страхованию вкладов, на которое ЦБ в марте возложил функции временной администрации банка, выявило полную утрату им собственных средств (капитала).

По состоянию на начало июля 2017 года ОФК Банк принадлежал нескольким собственникам, самый большой пакет в 25% был у однокурсника президента России Владимира Путина Николая Егорова.

Егоров — партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».