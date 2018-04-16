Бизнес запросил разъяснения Минтранса по медосмотрам доставщиков пиццы

Руководители Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, некоммерческого партнерства «Русбренд», Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), «Руспродсоюза», Международной ассоциация делового сотрудничества обратились к министру транспорта Максиму Соколову с просьбой разъяснить поправки в закон «О безопасности дорожного движения». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо отраслевых представителей.

Изменения в законе подразумевают повышенные требования по обеспечению безопасности на дорогах к юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки автотранспортом. Такие компании, в частности, должны проводить ежедневный предрейсовый контроль транспортного средства, медицинский осмотр водителей, обеспечить парковку собственного автопарка и прочее. Авторы письма опасаются, что с декабря компании и организации лишатся «возможности оперировать корпоративным легковым автотранспортом».

Зампредседателя правления «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов пояснил РБК, что сейчас нет понимания, нужно ли проходить медосвидетельствование и предрейсовый контроль транспорта доставщику пиццы, менеджеру, который регулярно использует автомобиль в рабочих целях, или торговому представителю, развозящему образцы новой продукции по сетям.

Предприниматели опасаются «существенных рисков» для всего сегмента транспортного рынка. Если расходы и время на выполнение служебных задач увеличится, представители отраслевых компаний заявят о необходимости создания рабочей группы для изменения закона.

Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов заявил РЬК, что считает поправки в закон «О безопасности дорожного движения» закономерными. По мнению адвоката, преподавателя Санкт-Петербургского института внешних экономических связей экономики и права Дмитрия Новожилова, надо разделять понятия «медосвидетельствование» и «медицинский осмотр». Последнюю процедуру, подтверждение того, что водитель может управлять автомобилем, нужно проходить всем пользующимся служебным автотранспортом, включая менеджеров и торговых агентов.