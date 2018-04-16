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Блокировка Telegram в России: Кремль перешел на «аську»


Добавлено: 16 апр 2018 в 09:28, Категория: Политика
Блокировка Telegram в России: Кремль перешел на «аську»

Мессенджер ICQ будут использовать в чатах администрации президента и конференц-коллах пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
 
Об этом сообщил в своем Telegram-канале «Пул N3» журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
 
По его словам, ICQ заменит чиновникам Telegram, заблокированный по решению суда Роскомнадзором.
 
«Когда я его в последний раз открывал, [премьер-министр Дмитрий] Медведев еще даже президентом не был», — шутит корреспондент.
 
13 апреля сообщалось, что Песков установил ICQ и тестирует его, но решения о том, какой мессенджер будут использовать в Кремле, принято не было, пишет Лента.ру.
 
Ранее в тот же день Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать в России Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Доступ к мессенджеру будет ограничен с 16 апреля до исполнения обязанностей по передаче алгоритма расшифровки ФСБ.
 
Мессенджер ICQ («аська») был выпущен в 1996 году и пользовался большой популярностью в России в конце 1990-х и 2000-х годах. В сентябре 2010 года служба ICQ вошла в состав Mail.Ru Group.

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Кремль задумался о замене Telegram
Суд постановил заблокировать Telegram в России
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Песков прокомментировал ситуацию вокруг мессенджера Telegram
Добавлено: 16 апр 2018 в 09:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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