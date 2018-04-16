Богданов обсудил с лидером Йемена урегулирование конфликта в республике

Замминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов накануне, 15 апреля, встретился с президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади.

Об этом сообщили в МИД РФ.

Участники встречи поговорили о необходимости скорейшего завершения вооруженного конфликта в республике, а также принятии мер по облегчению положения местных жителей. Россия указала, что восстановления мира и стабильности в Йемене стоит добиваться через широкий национальный диалог с участием всех ведущих политических сил республики.