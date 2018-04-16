"Бока Хуниорс" хочет подписать Буффона

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб "Бока Хуниорс" проявляет интерес к голкиперу туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, сообщает goal.com со ссылкой на Radio Continental.

Как отмечается в материале, руководство клуба из Буэнос-Айреса намерено предложить контракт 40-летнему ветерану, чтобы усилиться перед второй частью сезона в Кубке Либертадорес, матчи которой будут играться после чемпионата мира-2018 в России.

Ожидается, что нападающий "Боки" Карлос Тевес попытается убедить Буффона, вместе с которым он выступал за "Ювентус", перейти в аргентинский клуб как минимум на полгода.

Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года. В марте сообщалось, что вратарь принял окончательное решение завершить игровую карьеру.