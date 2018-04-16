Большинство донорских акций стали регулярными

Ежегодно в России увеличивается количество доноров, которые сдают кровь каждый год и чаще, а 90 процентов акций по её сбору, которые проводят в организациях, проводят регулярно, рассказали в Центре крови и её компонентов ФМБА России.

Именно кровь, а не её компоненты, чаще всего собирают на выездных акциях. Но самый полезный донор — регулярный, пояснил заведующий отделением заготовки и фракционирования крови Ярослав Глазов.

Читайте по теме

Россиянам не страшно генетическое оружие

Например, если человек сдал плазму крови и не пришёл через полгода снова сдавать кровь или не прошёл обследование, собранный материал отправляется в утиль, так как его безопасность не подтверждается. И ответственных постоянных доноров с каждым годом становится всё больше, добавил эксперт, так как отдельные компоненты крови можно сдавать каждые две недели и это позволяет донорам помочь пациентам, которые нуждаются в них, а также получить звание почётного донора.

«И 90 процентов выездов в организации — повторные. Мы сами звоним им, предлагаем организовать повторную акцию. Каждый год ездим на Селигер, сейчас это называется «территория смыслов». Сначала думали, это асоциальная группа какая-то, а оказалось — самые чистые выезды, без каких-либо инфекций в крови. А теперь мы часто встречаем там наших постоянных доноров», — рассказал он.

Центр крови и её компонентов за год проводит 24 тысячи процедуры в год по сдаче крови и 19 из них — на выездных акциях. 8 тысяч раз в год забирают плазму крови и две тысячи — тромбоцитов.

Яндекс.Дзен

Оппозиция набирает добровольцев для акций неповиновения в Ереване

Железняк: Асад отметил превосходство российского оружия

США готовят новые санкции против России за поддержку Асада, пишут СМИ