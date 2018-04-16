Британия приготовилась атаковать российские компьютерные сети

Британские спецслужбы, Центр правительственной связи и Минобороны ожидают «агрессивных» действий Москвы и готовы атаковать российские компьютерные сети. Об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники в органах безопасности страны.

По ее данным, киберэксперты уже «заняли позиции» в компьютерных сетях России.

Источники издания рассказали, что Лондон ждет нападений на ключевые объекты инфраструктуры. Например, на учреждения системы здравоохранения.

Кроме того, британские спецслужбы ожидают распространения компрометирующих материалов на членов британского парламента, министров и других высокопоставленных лиц. Об этом уже предупреждена премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Мы знаем, что у России в сценарии — материалы компрометирующего характера, мы готовы к этому. Нам известно, что у них есть возможности внедряться в таких масштабах», — заявил собеседник Sunday Times.

Национальный центр кибербезопасности на фоне инцидента с отравлением экс-офицера ГУ Сергея Скрипаля и его дочери уже предупреждал о возможных электронных атаках и призвал глав основных энергетических компаний усилить меры безопасности.