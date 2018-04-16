Бывший вокалист легендарной группы Deep Purple был госпитализирован

Экс-фронтмен британской рок-группы Deep Purple Джо Линн Тернер попал в больницу в Минске.“Поступил пациент с инфарктом миокарда. Проводится лечение всеми возможными современными методами. Сейчас его состояние стабильно”, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Белоруссии.Отмечается, что Тернер поступил в минскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП), где продолжает проходить лечение и сейчас. 66-летний музыкант с 2012 года проживает в Минске со своей супругой Майей Козыревой.Джо Линн Тернер попал в Deep Purple в 1989 году по приглашению гитариста Ричи Блэкмора, с которым ранее играл в Rainbow. Он пришел на смену Иэну Гиллану. Вместе с группой он записал альбом Slaves and Masters. В 1992 году Тернера уволили из коллектива. Впоследствии музыкант работал над собственными проектами.