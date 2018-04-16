ЦБ разрешил себе поднимать ключевую ставку

Банк России снял собственное ограничение на повышение ключевой ставки. Теперь регулятор может как снижать ставку, так и повышать ее, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

«Уже снимается ограничение на невозможность повышения ставки в зависимости от прогноза инфляции. Она может пойти вверх, может пойти вниз», — приводит его слова РИА Новости.

Сейчас ключевая ставка составляет 7,25% годовых. Совет директоров ЦБ обсудит ставку 27 апреля.

По словам Дмитриева, события последних недель на финансовом рынке, вызванные новыми санкциями США против России, «потребуют некоторого переосмысления», как это вписывается в прогноз ЦБ по инфляции. Однако «в среднесрочной перспективе прогнозы по инфляции остаются неизменными». Инфляция прогнозируется в районе 4% годовых.