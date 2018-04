CBS по ошибке опубликовал некролог Барбары Буш

На сайте телеканала CBS появился некролог жены экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбары Буш. Некролог был снабжен двумя надписями «НЕ ПУБЛИКОВАТЬ».

CBS erroneously publishes obituary for former first lady Barbara Bush. https://t.co/7oLQlnYPRA pic.twitter.com/3Svzcm05Lh

— Miami Herald (@MiamiHerald) 15 апреля 2018 г.

Пресс-секретарь Барбары Буш опроверг сообщение о смерти, однако признал, что ее состояние ухудшается.

Заготовка для некролога была подготовлена в этом году — в ней сказано, что Барбаре Буш 92 года. Это ее реальный возраст: бывшая первая леди родилась 8 июня 1925 года.

«Представитель семьи Буш сказал, что она мирно скончалась в своем доме, в окружении близких», — фантазировали авторы заметки (цитата Miami Herald).

Вскоре после публикации она была удалена.