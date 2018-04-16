Чубайс стал совладельцем бизнес-центра в центре Москвы

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал совладельцем третьей очереди бизнес-центра «Романов двор» в Романовом переулке недалеко от Кремля. Об этом «Интерфаксу» рассказал его представитель.

По его словам, бывший акционер «Тройки Диалог» Рубен Варданян «пригласил Анатолия Чубайса к совместному участию» в данном девелоперском проекте.

«Сделка реализована путем покупки части долей ООО "Ингео" и прав требования к нему. Вся требуемая законодательством налоговая и финансовая отчетность будет представлена Анатолием Чубайсом в установленный срок», — отметил собеседник агентства.

По данным «СПАРК-Интерфакс», глава «Роснано» стал владельцем 90% ООО «Ингео» номинальной стоимостью 468,6 млн рублей. Сделка была совершена на этой неделе.

Площадь здания составляет 8 тысяч квадратных метров. ТЦ был открыт в 2014 году. Основным арендатором здания является компания Apple.