Давление на Кремль: Великобритания введет свои санкции против российских бизнесменов

Источники авторитетной газеты The Sunday Times сообщили, что Лондон в скором времени расширит санкции в отношении российских олигархов.Отмечается, что разработкой новых ограничительных мер занимаются Центр правительственной связи и Министерство обороны Великобритании.Другое популярное издание – The Guardian сообщает, что власти Соединенного Королевства собираются заморозить активы чиновников и бизнесменов, связанных с Кремлём, если они не докажут законность происхождения средств, на которые приобрели имущество в Великобритании.