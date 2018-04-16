Дело гематолога Мисюриной вернулось в прокуратуру

Мосгорсуд вернул в прокуратуру уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной, ранее признанной виновной в гибели пациента и осужденной на два года колонии.

Меру пресечения Мисюриной оставили в виде подписки о невыезде, передает РАПСИ.

Таким образом, Московский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил приговор Черемушкинского суда столицы, признавшего врача виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть пацммента.

Защита Мисюриной настаивала на ее невиновности. Врачебное сообщество также поддержало свою коллегу; и после шумихи в СМИ прокуратура ходатайствовала об отмене приговора.

В 2013 году Мисюрина провела 55-летнему пациенту Александру Бобкову, у которого был обнаружен рак предстательной железы, пункцию костного мозга. Через несколько дней мужчина скончался.

Патологоанатом, делавший его вскрытие, пришел к выводу, что смерть пациента наступила от кровотечения именно после биопсии.