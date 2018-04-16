Десятки человек пострадали в столкновениях с полицией в Ереване

Десятки человек пострадали в ходе столкновений протестующих с полицией в центре Еревана.

В Армении, как пишет «Радио Свобода», в течение последних четырех дней тысячи демонстрантов протестуют против выдвижения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. После проведенной реформы управления у премьера республики сосредоточена реальная власть.

Как сообщает издание Aysor, во время столкновений травмы получили 46 человек, включая шестерых полицейских.

Состояние одного из сотрудников полиции тяжелое, он находится на операции. «У остальных пострадавших легкие ранения, они сегодня выпишутся из больницы», — заявил ТАСС глава реанимационного отделения медицинского центра «Наири» Анатолий Гнуни.

Акции протеста организовал лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян. Сам он также попал в больницу из-за травм, полученных в ходе столкновений, но затем вернулся к протестующим, пишет Newsarmenia.am.

17 апреля парламент Армении должен проголосовать за кандидатуру нового премьер-министра.

Митингующие, пишет Sputnik Armenia, переносят свой лагерь от площади Франции ближе к парламенту, на проспект маршала Баграмяна. Там они намерены остаться на ночь, заявил Пашинян.