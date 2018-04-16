Древних жителей Перу хоронили с дополнительными конечностями

Археологи, работающие в районе Уанчако перуанского города Трухильо, которые в конце марта нашли останки принесенных в жертву детей, сообщили о новой необычной находке. В целом ряде исследованных ими захоронений тела покойных были погребены с дополнительными руками или ногами.

Находки относятся к малоизученной культуре Виру, существовавшей в долине одноименной реки приблизительно с 300 года до н. э. по 500 год н. э., когда в эти места пришли представители культуры Моче. Археологи нашли остатки рыбацкого поселения, керамику с антропоморфными и зооморфными изображениями, рыболовные крючки и 54 погребения. В тридцати из них наряду с полными скелетами обнаружились сверхкомплектные руки или ноги. Например, в одном случае вдоль тела погребенного лежали две дополнительные левые ноги. Руководитель раскопок Виктор Кампанья (Victor Campa?a) говорит, что на многих костях (как на полных скелетах, так и на дополнительных руках и ногах) присутствуют следы травм, нанесенных острыми или тупыми орудиями.

В других доинкских перуанских культурах подобный обычай не отмечен. Моче иногда хоронили покойных вместе с ампутированными конечностями, но их собственными, а не чужими. Причины столь необычного погребального ритуала в культуре Виру остаются неясными. Возможно, дополнительные конечности должны были как-то обеспечивать существование человека в загробном мире.

Ученые намерены провести исследования, чтобы выяснить, существует ли какая-то связь между погребенными и владельцами дополнительных конечностей.