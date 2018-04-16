Дуров предрек снижение нацбезопасности России из-за блокировки Telegram

Блокировка Telegram в России приведет к ухудшению национальной безопасности, считает основатель и владелец мессенджера Павел Дуров.

«Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook», — заявил Дуров «ВКонтакте».

По его мнению, после блокировки мессенджера, который до этого российские спецслужбы не раз обвиняли в предоставлении площадки террористам, «террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN».

«Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится, так как Telegram без VPN может быть временами недоступен», — отметил Дуров.

Сегодня днем операторы связи начали блокировать доступ к Telegram в России. Блокировки добивался Роскомнадзор из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ инструменты дешифровки сообщений пользователей.