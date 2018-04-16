Дуров: запрет Telegram ухудшит жизнь 15 млн россиян

Качество жизни 15 миллионов россиян ухудшится в связи с возможным отсутствием доступа к мессенджеру Telegram без использования VPN. Об этом написал создатель мессенджера Павел Дуров на своей странице ВКонтакте.

«Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи – в других мессенджерах, либо через VPN… Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к РФ площадки в контролируемые из США WhatsApp/Facebook», – заявил Дуров.

По его словам, команда Telegram считает решение о блокировке мессенджера неконституционным и продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснил, как ведомство будет отслеживать блокировку Telegram.

Фото: Novator.io