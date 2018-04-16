Дворкович: Ответные меры на санкции США не повредят российской экономике

Россия ответит на новые американские санкции, и ответит так, чтобы это не повредило ее собственной экономике. Такое заявление сделал накануне Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ."Мы будет идти на те меры, которые соответствуют нашим интересам, то есть речь не идет о санкциях против Соединенных Штатов Америки, которые будут каким-то образом вредить нашей собственной экономике", — заявил Дворкович в эфире тв-канала "Россия 24".По словам вице-премьера, правительство Российской Федерации оценит риски, которые контрсанкции будут представлять для каждой отдельной области экономики. Дворкович отмечает, что в экономике РФ есть особенно чувствительные сегменты — это, в частности, программное обеспечение. Тут с санкциями необходимо действовать с крайней осторожностью.Дворкович добавил, что упав до 64 рублей за доллар, курс рубля продолжает находиться в рамках прогнозов, которые были заложены ранее, то есть ничего катастрофического не произошло. Соединенные Штаты, однако, могут подвергнуть экономику РФ новым ударам — пятнадцатого апреля стало известно о подготовке Вашингтоном новых санкций, направленных против российских компаний.