Джастин Бибер избил наркомана из-за девушки?

Канадский певец и музыкант Джастин Бибер решил погеройствовать и вмешаться в разборки между парнем и девушкой, свидетелем которых он стал на фестивале Coachella. По данным СМИ, Бибер ударил по лицу парня, который обидел девушку.Джастин Бибер, как отмечается, стал случайным свидетелем ссоры, протекающей с применением насилия — некий мужчина, находившийся, судя по всему, в состоянии наркотического опьянения, схватил за горло то ли свою подругу, то ли экс-возлюбленную, и стал душить ее. Музыкант не смог спокойно смотреть на это и ударил обидчика девушки в лицо, отчего тот растерялся и освободил свою жертву.Дебошира в итоге выгнали с вечеринки, но это был еще не конец — затаив обиду на Бибера, наркоман стал поджидать его на улице, а затем напал на автомобиль, в котором, как он полагал, находился певец. Организаторы вечеринки в конце концов вызвали копов, которые задержали буйного мужчину.Бибер, как уточняется, прибыл на фестиваль Coachella не один, а в сопровождении своей новой девушки — Чериссы Киттмер. Она, как следует из ее профиля в Инстаграме, любит фотографировать, путешествовать и пропагандировать вегетарианство.