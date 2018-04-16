Джонсон: Ракетные удары по Сирии были абсолютно правильными

Ракетные удары союзников по Сирии были правильным решением и не повлияли на ход войны в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед заседанием глав МИД стран ЕС, передает Европейская правда.

«Глядя на изображение того, что случилось в Думе 7 апреля, можно увидеть, что действия, которые были совершены Францией, Соединенным Королевством и США в виде откалиброванных и пропорциональных ударов по химическим мощностям Асада, были абсолютно правильными. Абсолютно правильными для Британии и правильными для мира», — сказал Джонсон.

По словам министра, эти ракетные удары не повлияли на ход войны в Сирии.

«Очень важно подчеркнуть, что это не было попыткой изменить ход войны в Сирии, осуществить смену режима или избавиться от Башара Асада. Я боюсь, что война в Сирии будет дальше идти своим ужасным путем. Но таким образом мир сказал: с нас довольно применения химического оружия», — добавил Джонсон.

Ранее в США заявили, что в Сирии не сбили ни одной ракеты союзников.

Фото: Reaction