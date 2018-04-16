Джуканович одержал победу на выборах президента Черногории

Мило Джуканович одержал победу в первом же туре выборов президента в Черногории. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия Черногории (ГИК) после обработки 97,23 процента бюллетеней.

Второе место занят Младен Боянич, он набрал 33,24 процента голосов. На третьем месте оказалась Драгиня Вуксанович с показателем 8,19 процента. Также в выборах участвовали Марко Милачич, Хазбия Калач, Василие Миличкович и Добрило Дедеич.

Президент Черногории занимает свою должность пять лет. Джуканович пять раз за свою политическую карьеру занимал пост премьера, а также был президентом страны с 1998 по 2002 год.