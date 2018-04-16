Экс-глава ФБР рассказал о загадочном отношении Трампа к Путину

Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, как во время его работы в качестве главы ведомства он заметил, что президент США Дональд Трамп никогда не критиковал Владимира Путина.

Джеймс Коми возглавлял ФБР с 4 сентября 2013 года по 9 мая 2017 года.