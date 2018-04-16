Экс-возлюбленные Белла Хадид и The Weeknd были замечены целующимися на фестивале Coachella

The Weeknd и Белла Хадид

Расставшись в 2016 году, Белла Хадид и The Weeknd прекратили какое-либо общение, однако, если верить западным СМИ, искра между ними все же погасла не до конца — 21-летняя модель и 28-летний музыкант были замечены целующимися на фестивале Coachella, где они сейчас отдыхают со своими друзьями.

Это произошло во время концерта Трэвиса Скотта. Она сидела у него на коленях, они целовались,

— рассказал очевидец, отметив, что на той вечеринке была сестра Беллы Джиджи и их подруги Кайли и Кендалл Дженнер.

Ранее, к слову, источник из окружения знаменитостей рассказывал, что Белла Хадид и The Weeknd все еще любят друг друга: они постоянно переписываются и созваниваются, а при возможности вместе обедают или ужинают.

Впрочем, следующий фестивальный вечер The Weeknd провел в компании уже другой модели...

The Weeknd и Белла Хадид