Елена Кулецкая ждет второго ребенка

Елена Кулецкая

Елена Кулецкая станет мамой во второй раз! Сегодня вечером модель и телеведущая пришла на церемонию вручения премии "Самые стильные в России по версии HELLO!", и многие гости заметили ее округлившийся живот. Для светского выхода Кулецкая выбрала красное платье на бретелях и с высоким вырезом.

Елена Кулецкая

В семье Елены и ее мужа Станислава Романовского растет дочь Ника, которой в мае исполнится два года. Родители нередко показывают ее снимки в Instagram, а иногда и выходят в свет вместе с ней.

Напомним, Елена Кулецкая вышла замуж за оператора Станислава Романовского в августе 2014 года.

Елена Кулецкая с дочерью

Станислав Романовский и Елена Кулецкая с дочерью