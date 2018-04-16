Эмери после победы "ПСЖ" в чемпионате Франции: наша главная цель - ЛЧ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери после победы команды в чемпионате Франции отметил, что главной целью парижской команды остается победа в Лиге чемпионов.

В воскресенье "ПСЖ " со счетом 7:1 разгромил "Монако" в 33-м туре чемпионата Франции и победил в турнире за пять матчей до его окончания. Этот титул стал для парижан пятым за последние шесть лет.

"Наша главная цель - Лига чемпионов; это непросто, но мы будем много работать для этого", – сказал Эмери, которого цитирует Рейтер.