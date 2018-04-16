ЕС готов сотрудничать с РФ по вопросам международной политики — Могерини

Евросоюз готов сотрудничать с Москвой в международных вопросах, в том числе по Арктике, ядерной сделке с Ираном и борьбе с терроризмом.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по окончании совета глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 16 апреля, сделала соответствующее заявление. Она напомнила, что до этого ЕС руководствовался механизмом выборочного взаимодействия с Россией, сотрудничая лишь в тех областях, которые касаются интересов содружества.

По ее словам, во время заседания главы МИД пришли к выводу, что такая политика является актуальной и справедливой. Дипломат отметила, что данный принцип работы необходимо применять и в будущем, особенно во внешней политике и вопросах безопасности.