ЕС потребует компенсации от США из-за пошлин на сталь и алюминий

Европейский союз намерен добиться от США компенсации в связи с введением Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявку, поданную во Всемирную торговую организацию.

В начале апреля аналогичную заявку в отношении США подали китайские власти. США, в свою очередь, пожаловались в ВТО на Китай из-за дискриминации в области лицензирования.

ЕС, говорится в жалобе, не согласен с утверждением США о том, что пошлины были установлены из соображений «национальной безопасности».

«Несмотря на то, что Соединенные Штаты характеризуют эти меры в качестве мер безопасности, они, по сути, являются мерами защиты [рынка от импорта]», — говорится в заявлении ЕС.

С 23 марта США ввели 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий.

Отсрочку до 1 мая получили страны Евросоюза, а также Австралия, Канада, Южная Корея, Аргентина, Бразилия и Мексика.