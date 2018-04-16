Федоров: горжусь героизмом хоккеиста ЦСКА Капризова, вышедшего на второй матч финала

КАЗАНЬ, 16 апр – РИА Новости, Семён Галькевич. Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Федоров заявил, что гордится героизмом форварда армейцев Кирилла Капризова, вышедшего на вторую игру финала КХЛ.

ЦСКА в понедельник в Казани со счетом 1:2 уступил "Ак Барсу" во втором матче финала Кубка Гагарина. Казанцы повели 2-0 в серии до четырех побед. Капризов, пропустивший две последних игры армейцев, вышел на второй матч финальной серии.

"То, что много потерь игроков в плей-офф, конечно, некомфортная ситуация для нас, для баланса состава, но что есть, то есть. Думаю, мы прошли через это уже, прошли достаточно удачно – мы в финале. Надо думать только о следующей игре. Капризов - молодец, горжусь его героизмом, у него было, скажем так, немного времени для тренировок", - сказал Федоров журналистам.