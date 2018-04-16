Футболист "Спарты" дисквалифицирован на 7 матчей за удар соперника ногой в лицо

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Футболист роттердамской "Спарты" Михел Крамер дисквалифицирован на семь матчей чемпионата Нидерландов за то, что ударил ногой в лицо игрока "Витесса" Александера Бюттнера, известного в России по выступлениям за московское "Динамо".

Крамер в субботнем матче, который завершился победой "Витесса" со счетом 7:0, был удален с поля за удар ногой в лицо Бюттнера после того, как оба футболиста упали на газон в борьбе за мяч.

"Я повел себя неправильно в эпизоде с Бюттнером. Хотя там была борьба, и я получил локтем по губе, но мне не стоило так реагировать, приношу свои извинения", - цитирует Крамера сайт "Спарты".