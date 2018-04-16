Госдума рассмотрит законопроект о санкциях против США в середине мая

15 мая на пленарном заседании Госдумы состоится первое чтение законопроекта об ответных санкциях в отношении США и стран, поддерживающих антироссийскую политику. Как сообщает «Интерфакс», в разработке документа приняли участие 327 из 450 депутатов нижней палаты парламента.

Проект предусматривает порядок введения ответных мер на акты недружественного характера, направленные на умаление территориальной целостности, безопасности РФ, а также экономической дестабилизации РФ.

В документе упоминается список из 16 ответных мер. Предлагается приостановить или прекратить сотрудничество в атомной, ракетно-двигательной отраслях с США, иными иностранными государствами, или компаниями, в капитале которых есть более четверти американского капитала.

Запретительные меры могут коснуться американского алкоголя, табака и сельскохозяйственной продукции.

Законопроект предполагает ограничение допуска технологического оборудования программного обеспечения из США для обеспечения госнужд, запрет или ограничение на привлечение к трудовой деятельности в РФ граждан США и иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов.

Депутаты Госдумы также предложили разрешить России производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах.

Контрсанкции могут затронуть участие США и ее граждан в приватизации государственного и муниципального имущества в РФ, им могут запретить повышать сборы за аэронавигационное обслуживание воздушных судов США или иных государств, перевозящих грузы в воздушном пространстве РФ.

Запретительные меры охватывают американские лекарства, аналоги которых не производятся на территории РФ. Документ предусматривает запрет гражданам США и американским компаниям вывозить с территории РФ продукцию и оборудование из редкоземельных металлов.

Законопроект разрешает правительству РФ возможность вносить в санкционный список любые товары, произведенные в США и иных иностранных государствах по перечню, определенному правительством РФ.