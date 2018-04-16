Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак сыграли свадьбу: Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Деми Мур и другие гости

Еще несколько дней назад Гвинет Пэлтроу постила в соцсетях фото из Мексики, куда она отправилась вместе с подругами отмечать девичник, а уже вчера вечером актриса и ее возлюбленный Брэд Фэлчак сыграли тайную свадьбу, на которой они собрали 400 гостей.
Тайным торжество, правда, все-таки не назовешь — репортерам удалось узнать, что церемония бракосочетания 45-летней звезды кино и 47-летнего продюсера пройдет в историческом здании Театра Лос-Анджелеса, где они, разумеется, и поджидали пару и приглашенных звезд.
А звезд этим вечером на празднике Пэлтроу и Фэлчака собралось предостаточно: Дженнифер Энистон, Деми Мур, Кейт Хадсон, Лив Тайлер, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Кэмерон Диас... Перечислять этот список можно еще долго.
Интересно, что мероприятие было заявлено как "вечеринка по случаю помолвки", однако западные журналисты уверены, что это была именно свадьба, а Гвинет приехала на торжество в платье бордового цвета, чтобы сбить с толку прессу.
Традиционный же наряд невесты, по их мнению, привезла мама Пэлтроу — на входе в театр Блайт Даннер была замечена с чехлом для одежды, на котором виднелся логотип свадебного дизайнера Monique Lhuillier.
Да и Брэд Фэлчак, как отмечают СМИ, приехал на вечеринку отдельно от Гвинет. А вот бывшего мужа актрисы, Криса Мартина, с которым она поддерживает дружеские отношения, на празднике замечено не было.
Новостью с читателями NEWSTES.RU, кстати говоря, поделился блогер vita18071988.