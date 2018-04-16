Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак сыграли свадьбу: Дженнифер Энистон, Кейт Хадсон, Кэмерон Диас, Деми Мур и другие гости

Еще несколько дней назад Гвинет Пэлтроу постила в соцсетях фото из Мексики, куда она отправилась вместе с подругами отмечать девичник, а уже вчера вечером актриса и ее возлюбленный Брэд Фэлчак сыграли тайную свадьбу, на которой они собрали 400 гостей.

Тайным торжество, правда, все-таки не назовешь — репортерам удалось узнать, что церемония бракосочетания 45-летней звезды кино и 47-летнего продюсера пройдет в историческом здании Театра Лос-Анджелеса, где они, разумеется, и поджидали пару и приглашенных звезд.

Гвинет Пэлтроу

Брэд Фэлчак

А звезд этим вечером на празднике Пэлтроу и Фэлчака собралось предостаточно: Дженнифер Энистон, Деми Мур, Кейт Хадсон, Лив Тайлер, Джулия Робертс, Риз Уизерспун, Кэмерон Диас... Перечислять этот список можно еще долго.

Дженнифер Энистон

Лив Тайлер и Кейт Хадсон

Деми Мур со спутником

Джулия Робертс

Интересно, что мероприятие было заявлено как "вечеринка по случаю помолвки", однако западные журналисты уверены, что это была именно свадьба, а Гвинет приехала на торжество в платье бордового цвета, чтобы сбить с толку прессу.

Традиционный же наряд невесты, по их мнению, привезла мама Пэлтроу — на входе в театр Блайт Даннер была замечена с чехлом для одежды, на котором виднелся логотип свадебного дизайнера Monique Lhuillier.

Да и Брэд Фэлчак, как отмечают СМИ, приехал на вечеринку отдельно от Гвинет. А вот бывшего мужа актрисы, Криса Мартина, с которым она поддерживает дружеские отношения, на празднике замечено не было.

Кэмерон Диас и Бенджи Медден

Риз Уизерспун

Карли Клосс

Блайт Даннер

Новостью с читателями NEWSTES.RU, кстати говоря, поделился блогер vita18071988.