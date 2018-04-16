H&M создадут коллекцию вместе с Moschino

Любимый всеми масс-маркет бренд H&M на минувших выходных объявил о новой дизайнерской коллаборации. На вечеринке в рамках фестивала Coachella красотка Джиджи Хадид озвучила имя бренда - им стал Moschino. Креативный директор итальянской марки - американский дизайнер Джереми Скотт обещает выпустить что-то невероятное.

А пока мы ждем коллекцию, стоит вспомнить яркий почерк модельера. Он любит сочные краски, китчевые детали и акценты на принты. Вещи H&M ? Moschino точно станут самой яркой коллаборацией.

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