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H&M создадут коллекцию вместе с Moschino


Добавлено: 16 апр 2018 в 17:05, Категория: Шоу-бизнес
H&M создадут коллекцию вместе с Moschino

Любимый всеми масс-маркет бренд H&M на минувших выходных объявил о новой дизайнерской коллаборации. На вечеринке в рамках фестивала Coachella красотка Джиджи Хадид озвучила имя бренда - им стал Moschino. Креативный директор итальянской марки - американский дизайнер Джереми Скотт обещает выпустить что-то невероятное.

А пока мы ждем коллекцию, стоит вспомнить яркий почерк модельера. Он любит сочные краски, китчевые детали и акценты на принты. Вещи H&M ? Moschino точно станут самой яркой коллаборацией.


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Добавлено: 16 апр 2018 в 17:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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