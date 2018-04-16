"Хьюстон" одолел "Миннесоту" в первом матче серии плей-офф НБА

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Хьюстон Рокетс" нанес поражение "Миннесоте Тимбервулвз" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хьюстоне, завершилась со счетом 104:101 (27:21, 27:26, 22:25, 28:29) в пользу хозяев. У "Рокетс" Джеймс Харден набрал 44 очка, а Клинт Капела оформил дабл-дабл - 24 очка и 12 подборов. В составе гостей 18 очков записал себе в актив Эндрю Уиггинс.

Также в воскресенье "Оклахома-Сити Тандер" в первом домашнем матче добилась победы над "Ютой Джаз" - 116:108 (25:25, 29:23, 27:24, 35:36). У хозяев Пол Джордж набрал 36 очков, а Расселл Уэстбрук записал на свой счет 29 очков, 13 подборов и 8 передач. У "Джаз" 27 очков и 10 подборов набрал Донован Митчелл.

Вторые матчи в обеих сериях пройдут 18 апреля.