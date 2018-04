Илон Маск нашел новый способ сохранения ступеней Falcon

Компания SpaceX Илона Маска протестирует новый способ возврата второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 для ее повторного использования.

Как написал Маск в твиттере, для этого потребуется связка гигантских воздушных шаров, похожих на те, что используются на вечеринках. А приземлится ступень на надувную платформу, схожую с надувными замками для детей.

SpaceX will try to bring rocket upper stage back from orbital velocity using a giant party balloon

— Elon Musk (@elonmusk) 15 апреля 2018 г.

«Это прозвучит безумно, но SpaceX попробует вернуть верхнюю ступень ракеты, достигшую скорости вывода на орбиту, используя гигантскую связку шаров для вечеринок, а затем попробует приземлить ее на надувной замок», — говорится в сообщении.

С конца 2015 года SpaceX повторно использует отработанные ступени ракеты Falcon 9. Они приводняются на морскую платформу с помощью ракетных двигателей.