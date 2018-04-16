Источники сообщили о заведенном ФИФА против России дела из-за расизма

ФИФА завела дело против России из-за оскорбительных выкриков с трибун во время контрольного матча против Франции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил telegram-канал «Мутко против».

Расистские выкрики и уханье прозвучали в адрес полузащитника Поля Погба и нападающего Усмана Дембеле.

Источники telegram-канала утверждают, что в качестве доказательства французы предоставили в организацию кусок из трансляции матча Россия – Франция, на котором хорошо слышны крики фанатов.

Руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин отказался подтвердить «Спорт-Экспрессу» открытие дела из-за проявления расизма российских болельщиков.

« У меня нет такой информации. Если официально получу ее, тогда можно будет говорить. И из официальных источников, а не из каких-то неизвестных. Опять, видимо, английская пресса раздувает все это, постоянно нам хотят подложить свинью. Мы теперь будем все время отвечать на эти вбросы? Британцы для того нас и провоцируют, чтобы был резонанс», — подчеркнул он.